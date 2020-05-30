“الفيتوري” : العملة الليبية المطبوعة بروسيا ليست مزورة.. وهي ستحل أزمة السيولة جزئياً

قال الدكتور الجامعي والخبير الاقتصادي ” عطية الفيتوري” اليوم السبت في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، أن العملة الروسية هذه ليست عملة مزورة وإنما عملة قام بطبعها مصرف ليبيا المركزى فى البيضاء وتمت طباعتها فى روسيا، مشيراً إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزى بطرابلس “الصديق الكبير” هو الذى يعتبرها مزورة لأنها لا تحمل توقيعه

وأضاف “الفيتوري” أن هذه العملة المطبوعة ستحل مشكلة السيولة جزئيا، مبيناً أن آثرها نفس آثر العملة التى يطبعها المصرف المركزى بطرابلس.

وتابع الخبير الاقتصادي بالقول أنه لولا هذه العملة كيف سيتحصل الناس فى المنطقة الشرقية من ليبيا على السيولة “على حد قوله”.

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