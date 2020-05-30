اقتصاد

“الفيتوري” : العملة الليبية المطبوعة بروسيا ليست مزورة.. وهي ستحل أزمة السيولة جزئياً

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال الدكتور الجامعي والخبير الاقتصادي ” عطية الفيتوري” اليوم السبت في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، أن العملة الروسية هذه ليست عملة مزورة وإنما عملة قام بطبعها مصرف ليبيا المركزى فى البيضاء وتمت طباعتها فى روسيا، مشيراً إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزى بطرابلس “الصديق الكبير” هو الذى يعتبرها مزورة لأنها لا تحمل توقيعه

وأضاف “الفيتوري” أن هذه العملة المطبوعة ستحل مشكلة السيولة جزئيا، مبيناً أن آثرها نفس آثر العملة التى يطبعها المصرف المركزى بطرابلس.

وتابع الخبير الاقتصادي بالقول أنه لولا هذه العملة كيف سيتحصل الناس فى المنطقة الشرقية من ليبيا على السيولة “على حد قوله”.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • بعد عريضة من ادارة البلدية
    بتوجيه الشباب الليببي وأولياء الأمور ـ بأهمية أستخراج شهادات صحية للمواطنين الليبيين ـ وذلك لتسهيل إجراءات الزواج ـ حيث ستقيم الادارة الشئون الاسلامية والتعداد السكاني ـ داخل البلديات الليبية بالتعاون مع الحكومة بطرابلس الاستعداد لأقامة الزواج الجماعي ـ بالتنسيق مع ادارة الشئون الاسلامية للسنة والشريعة ـ
    فعلى أولياء الامور تجهيز الاوراق المطلوبة ـ ومنها الشهادة الصحية للطرفين . والله ولي التوفيق .

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