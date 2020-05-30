اقتصاد

“مركزي بنغازي” يوضح بشأن ضبط العملة في مالطا

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

علّق مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، اليوم السبت، على مصادرة مالطا أموالا ليبية قيمتها 1.1 مليار دينار مطبوعة في روسيا، وهي خطوة رحبت بها السفارة الأمريكية لدى ليبيا أمس الجمعة عبر منصاتها الرسمية.

وأوضح المصرف في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، أن قضية احتجاز الأموال قديمة، وكلّف في وقت سابق مكتب محاماة لمتابعة ملفها والتواصل مع السلطات المالطية التي لم تُعِد بدورها الأموال لروسيا، مشيرا إلى أنه سيُصدر بياناً يوم غد الأحد يوضِّح فيه تفاصيل القضية كاملة.

وكان المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر قد أكد ضرورة التعامل مع هذه الأموال على أنها عملة مزيفة سواء داخل ليبيا أو خارجها، معبرا عن أمله في ضبط المزيد منها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك