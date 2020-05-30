روسيا ترفض الاتهامات الأمريكية بشأن إصدار عملات “مزيفة” لصالح ليبيا

أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم السبت رفض روسيا للاتهامات الأمريكية بإصدار عملة “مزيفة” لصالح ليبيا، موضحةً أنه قد تم إرسال عملة لليبيا وفق اتفاق مع المصرف المركزي بالبيضاء.



وقالت الخارجية الروسية في بيانها إنه قد تم توقيع عقد لطباعة العملة بين شركة “غوزناك” الروسية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء عام 2015 وتمت الموافقة على العقد من قبل مجلس النواب الليبي بطبرق.



وأضاف البيان أن روسيا أرسلت شحنة عملات ليبية إلى طبرق وفقا للاتفاق مع المصرف المركزي، بعد أن قام الجانب الليبي بالدفع المسبق اللازم كجزء من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.



وأشارت “الخارجية الروسية” إلى أن طباعة العملة الليبية في روسيا جاء نظرا لأن “هذه الأموال ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الليبي بأكمله”، بحسب وصف البيان.



وكانت الخارجية الأمريكية قد أكدت في بيان لها أمس الجمعة أن حكومة جمهورية مالطا قد صادرت 1.1 مليار من العملة الليبية “المزيفة” التي طبعتها شركة “غوزناك” الروسية.

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