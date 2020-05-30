“الغول” ينفي لصدى صحة الورقة المنسوبة لاتحادات ونقابات الحقول النفطية تحمل عدة مطالبات

نفى عضو العلاقات العربية والدولية بالنقابة العامة للنفط “أحمد الغول” اليوم السبت في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية،صحة الورقة المنسوبة لحراك اتحادات والنقابات بالحقول النفطية.

وتابع “الغول” بالقول : إن الشعار الذي استعمله هذا الحراك والذي يعود للمؤسسة الوطنية للنفط، يعد عمل مخالفاً للقانون.

وأضاف خلال تصريحه أن هذا بيان لا يساوي الحبر الذي كتب به ولا يستحق حتي الرد لأن الحقيقة أصبحت واضحة أمام الليبيين “بحسب وصفه”.

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت ورقة تنسب لحراك اتحادات والنقابات بالحقول النفطية.

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