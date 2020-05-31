كوزولينو: أوروبا تعتزم استثمار أكثر من 100 مليار في إفريقيا

أكد أندريا كوزولينو، رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية، على الحاجة لاستئناف التعاون على أسس جديدة بين أوروبا وأفريقيا، وذلك على الرغم من استمرار حالة طوارئ فيروس كورونا المستجد.

وقال كوزولينو، خلال ندوة تقديمة لمشروع “القطب المغناطيسي الجنوبي” الذي روج له ألفريدو تشستاري، رئيس غرفة التجارة الإيطالية الإفريقية، وهي الهيكل الوحيد القادر على إشراك 19 دولة في إفريقيا بأنشطتها، حيث شهدت مشاركة الممثلين الدبلوماسيين لأنغولا والكونجو: “إذا فتحنا الحدود في 15 يونيو، فسنعود للتواصل مع بعضنا البعض، وهي خطوة ضرورية لاستئناف التعاون مع دول القارات الأخرى لإعادة تشغيل محركات مجتمعاتنا والتحقق من الآثار الاقتصادية والاجتماعية”.

وكشف كوزولينو أن أوروبا الجديدة ستستثمر أكثر من 100 مليار في إفريقيا، بالإضافة إلى مبادرات الدول الفردية.

من جهته، قال أمادو دي خيسوس ألفيس ليتاو نونيس، وكيل وزارة التجارة في أنغولا: “نحن بحاجة إلى رابط من المعلومات حول مشروع القطب المغناطيسي الجنوبي الذي سيكون له تأثير قوي على أفريقيا وسيعمل على تعزيز العلاقات بين أوروبا وقارتنا”.

وشدد على ضرورة تبادل المعلومات حول حالة طوارئ فيروس كورونا من خلال إيجاد حلول جديدة تعزز نمو وعلاقات الصداقة والتضامن بين الشعوب ومواصلة التعاون.

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