المسماري: نحن غير معنيين على الإطلاق بقفل المنشآت النفطية والقبائل هي المسؤولة عن هذا الإجراء

قال المتحدث باسم “الجيش الوطني” التابع لمجلس النواب بطبرق اللواء “أحمد المسماري” أمس السبت إنهم غير معنيين على الإطلاق بقفل المنشآت النفطية وآبار النفط وإقفال الموانيء باعتبار أن هذا الإجراء لم يتم عن طريق “القوات المسلحة” إنما تم القفل مباشرة ما بين القبائل والشركات النفطية، وفق قوله.



وأضاف “المسماري” في تصريحات لقناة 218 تابعتها صحيفة “صدى” أن “القيادة العامة” لم تقم بمخاطبة القبائل أو حَضّها على إغلاق النفط، إنما هذا الإجراء هو إجراء “قبَلي” وهناك لجنة تم إعدادها من القبائل للإعداد لهذا الملف ويمكن التواصل معها بشكل مباشر، مشيرا إلى أنه تواصل مع هذه اللجنة وأوضحوا له الأسباب التي أدت إلى إغلاق النفط.



وتابع بالقول: “الأسباب التي تم سردها واقعية، حيث أن النفط يتم تصديره وتحققت طيلة الفترة الماضية انتعاشة كبيرة في الصادرات ولكن لم يكن هناك تبعا لذلك أي مردود على الخدمات أو الرواتب أو أي من احتياجات المواطن، بل تم إحضار مرتزقة سوريين وجلب الأسلحة من تركيا وقطر وغيرها وهذا يعني أن أموالنا تذهب لجلب ما يقتل أبناء الشعب الليبي”، بحسب تعبيره.



وكان عدد من رجال القبائل الداعمة للقوات المسلحة بقيادة المشير “خليفة حفتر” قد قاموا بإقفال الموانيء النفطية ومعظم حقول النفط منذ الثامن عشر من يناير الماضي، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة ناهزت 5 مليارات دولار بحسب بيانات المؤسسة الوطنية للنفط.

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