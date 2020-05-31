“تكالة” لصدى: العملة التي طبعت بقرار مركزي البيضاء جميعها مزورة …و “الكبير” أخطأ بقبوله الاتفاق على طباعة 12 مليار بروسيا

قال رئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الأعلي للدولة “محمد تكالة” اليوم الأحد في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن أي اجراء بخصوص العملة لا يتم من خلال مصرف ليبيا المركزي بطرابلس فهو يعتبر تزوير أي أن العملة التي طبعت بقرار من مركزي البيضاء جميعها مزورة .

و أضاف بالقول: و قد أخطأ محافظ مركزي طرابلس “الصديق الكبير” حين قبل باتفاق تم في تونس بحوالي 12 مليار طبعت في روسيا ، و في نظري هذه العملة مزورة وقبولها من المصرف المركزي هو ضربة للاقتصاد الوطني وتشجيع المزورين على ارتكاب جرائمهم.

و حول آثار طباعة العملة أكد “تكالة” في تصريحه لصدى الاقتصادية أن طباعة العملة يزيد من عرض الأوراق النقدية في السوق وبدون ناتج محلي ،و لها آثارها سلبية سواء كانت في طرابلس أو البيضاء .

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