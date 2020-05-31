مصلحة الجمارك تستنكر تعيين “اسامة الدرسي” مديراً لها .. و تكشف لصدى الأسباب

كشف أحد موظفي بمصلحة الجمارك “محمد الجبو” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد عن استنكار موظفي مصلحة الجمارك من تعيين مدير عام لمصلحة الجمارك “أسامة الدرسي” ، مضيفاً أن “الدرسي” لا علاقة له بمصلحة الجمارك فهو عقيد بالأمن الداخلي سابقاً و حالياً بمصلحة الأحوال المدنية ، و تعيينه سيؤثر سلبياً على أداء المصلحة و إيراداتها .

و أضاف بالقول : أن تعيين الدرسي تم بتزكية من وزير المالية “فرج بومطاري” ، مؤكداً اعتراض كافة العاملين بالمصلحة على هذا القرار ، مطالبين بسحبه أو أن يوقف العمل بكافة فروع المصلحة .

و أكد “محمد الجبو” أن مصلحة الجمارك لديها ضباط أكفاء لإدارة المصلحة من كافة مناطق ليبيا.

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