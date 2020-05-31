النفط.. ترقب لعودة التداول ومصير المكاسب القياسية

تترقب السوق العالمية للنفط غدا الاثنين عودة التداول من جديد بعدما أغلقت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي في ختام الأسبوع على مكاسب شهرية قياسية بدعم من آمال في أن اتفاق التجارة الأمريكي الصيني سيظل كما هو وكذلك تراجع إنتاج الخام.

وسجلت العقود الآجلة لخام الوسيط الأمريكي 35.49 دولارا للبرميل بارتفاع 1.78 دولار، بما يعادل 5.3 بالمئة فيما أغلق خام برنت عند 35.33 دولارا للبرميل بزيادة أربعة سنتات.

ويشار إلى أن غرب تكساس الوسيط سجل أكبر زيادة شهرية على الإطلاق عند 88 بالمئة بعد أن جرى تداوله الشهر الماضي بقيم سالبة بينما سجل برنت ارتفاعا بنحو 40 في المئة، وهو أكبر صعود شهري منذ مارس 1999.

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