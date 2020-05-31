اقتصاد

النفط.. ترقب لعودة التداول ومصير المكاسب القياسية

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تترقب السوق العالمية للنفط غدا الاثنين عودة التداول من جديد بعدما أغلقت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي في ختام الأسبوع على مكاسب شهرية قياسية بدعم من آمال في أن اتفاق التجارة الأمريكي الصيني سيظل كما هو وكذلك تراجع إنتاج الخام.
وسجلت العقود الآجلة لخام الوسيط الأمريكي 35.49 دولارا للبرميل بارتفاع 1.78 دولار، بما يعادل 5.3 بالمئة فيما أغلق خام برنت عند 35.33 دولارا للبرميل بزيادة أربعة سنتات.

ويشار إلى أن غرب تكساس الوسيط سجل أكبر زيادة شهرية على الإطلاق عند 88 بالمئة بعد أن جرى تداوله الشهر الماضي بقيم سالبة بينما سجل برنت ارتفاعا بنحو 40 في المئة، وهو أكبر صعود شهري منذ مارس 1999.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك