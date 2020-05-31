“شركة النقل البحري” توضح حقيقة بداية احتجاز الناقلة النفطية بدر

قال مدير إدارة التأمين والتعويضات بالشركة الوطنية العامة للنقل البحري “محمد الأحرش” أمس السبت خلال تصريح لقناة “الوسط” رصدته صدى الاقتصادية، بشأن الناقلة بدر النفطية التي احتجزتها السلطات البلغارية، حين عبرت المياه الإقلمية من قرابت السنتين تقريبا، وذلك بسبب ديون متراكمة على الدولة الليبية تبلغ قيمة ناقلة بدر 40 مليون دولار،أن السلطات البلغارية قد ادعت توقيع المدير التنفيذي للشركة “خالد التواتي” بالتنازل عن الناقلة مقابل مبلغ مالي وهذا غير صحيح.

حيث أوضح”الأحرش” خلال تصريحه أن “خالد التواتي” لم يذهب إلى بلغاريا في ذات الوقت الذي اتهم فيه بذلك، الذي ادعته السلطات البلغارية في ذلك الحين.

وبين أن حقيقة احتجاز الناقلة بدر في سنة 2017 قد كان بسبب سيناريو محكم من قبل شخصين الأول يوناني والآخر بلغاري، واللذان قام بالاحتيال على المحامية البلغارية المتكفلة بقضية الناقلة بدر في حين أخذو نسخة من الرهن على آمل ترجمتها من قبل الشخصين، وبعد يومين قد أبلغوها بضياع الورقة، مشيراً إلى أن المحامية البلغارية لم تعير الموضوع أي اهتمام.

تابع “الأحرش ” بالقول تواصلت الشركة الوطنية للنقل البحري بعد ذلك مع المحامية واتضح بعد ذلك تقديم الشخصين نسخة من الورقة إلى المحكمة البلغارية بتصديق رسمي، وأصدر الحكم حينها بحجز الناقلة بدر في العشرين من شهر نوفمبر سنة 2017.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية