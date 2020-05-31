لهذه الأسباب.. الحرس البلدي يوقف شركة تختص بتوزيع وجبات للمستشفيات عن العمل

قام الحرس البلدي اليوم الأحد بتوقيف شركة تموينية تختص بتوزيع الوجبات على مركز طرابلس الطبي وعدد من المصحات الأخرى داخل مدينة طرابلس.

وأوضح الحرس البلدي عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك أن ذلك الإقفال جاء نتيجةً لعدم الاهتمام بالنظافة العامة سيئة، ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية، إضافة للنظافة الشخصية للعاملين سيئة جداً، وعدم وجود تهوئية بمكان تحظير الطعام.

وبين أيضا أن مخزن حفظ الطعام سيئ جداً من حيث النظافة والترتيب وفصل السلع عن بعضها والالتزام بإشتراطات التخزين.

وأشار الحرس البلدي في بيانه أنه قد قام وعلى الفور إيقاف مشرف الشركة وإحالته للتحقيق، لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة حياله.

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