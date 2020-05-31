“عقوب” لـــصدى: المجلس الرئاسي لم يصدر قرار حتى الآن بصرف مخصصات مالية لبلدية سبها لمجابهة كورونا

قال وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة “سعد عقوب” اليوم الأحد في تصريح لصحيفة الاقتصادية، إن وزارة الصحة قد جهزت جميع المحلقات وأجهزة تنفس صناعي لبلدية سبها، إضافةً لــ 100 سرير، كما تم إرسال شاحنات وقاية ومستلزمات طبية.

وأوضح “عقوب” خلال تصريحه لصدى أن وزارة الصحة قد قدمت أيضا الإشراف على تدريب بعض العناصر العاملين بالمركز الوطني للأمراض “سبها” وتابعت تنظيم الإعانات المستمرة، مبيناً تقديم اللجنة الاستشارية الطبية بجميع الاستشارات الطبية اللازمة.

وأكد وزير صحة المؤقتة أن الوزارة لم تقدم أي دعم مادي لبلدية سبها حتى الآن، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعود للمجلس الرئاسي بالحكومة المؤقتة في حال صدر قرار بصرف ميزانية للبلدية لمواجهة الجائحة كورونا، سيتم صرفها في الحال.

وكان عميد بلدية سبها “الشاوش” غربال قد صرح اليوم خلال مؤتمراً صحفياً عن عدم كفاية المواد والأجهزة والمعدات الطبية، وأن كلا الحكومتين “المؤقتة والوفاق” لم يقدما أي دعم مادي، موضحاً أن بلدية سبها تمر بظروف صعبة.

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