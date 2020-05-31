مؤشرات على بدء تعافي قطاع الفنادق المصري

أكد مسؤول في وزارة السياحة المصرية لوكالة رويترز، اليوم الأحد، أن فنادق مصر العائدة للعمل بنسبة 25 بالمئة من طاقتها، تقترب من الإشغال الكامل حاليا وبنسب تدور بين 20 و22 بالمئة من السعة الكاملة.

وقال المسؤول، طالبا عدم ذكر اسمه، إن عدد الفنادق والمنتجعات التي استوفت شروط وضوابط استئناف العمل السياحي بلغت 78 فندقا، مضيفا أن أغلبها تقع في مناطق البحر الأحمر والعين السخنة وجنوب سيناء والساحل الشمالي.

وكانت مصر أوقفت حركة الطيران منتصف مارس إثر تفشي فيروس كورونا وما سببه من إغلاق الفنادق وجميع المنشآت السياحية لتجنب نقل العدوى.

وقررت الحكومة المصرية عودة الفنادق للعمل من منتصف مايو الحالي مع اتباع إجراءات السلامة والوقاية اللازمة.

الجدير بالذكر أن البلاد تعاني من تداعيات اقتصادية كبيرة بسبب فيروس كوفيد 19 الذي تسبب في توقف قطاع السياحة الحيوي للتوظيف، إلى جانب أثره السلبي على تدفقات النقد الأجنبي.

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