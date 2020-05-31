تسارع وتيرة القروض البنكية في المغرب

أكد بنك المغرب المركزي، اليوم الأحد، تسارع وتيرة القروض البنكية على أساس سنوي، مشيرا إلى أن القروض ارتفعت من 5.3 في المائة في شهر مارس إلى 6.7 في المائة في شهر أبريل الماضي، مع ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي من 6.4 في المائة إلى 7.1 في المائة.

وأضاف البنك أن هذا التطور يعكس بالأساس تسارع القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة من 9.6 في المائة إلى 11.4 في المائة، حيث سجل نمو القروض الممنوحة للأسر تباطؤاً إلى 2.9 في المائة بعدما سجلت 3.8 في المائة في مارس وفقا للبنك المغربي.

وفي سياق آخر أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، الخميس الماضي، عن قيامها بإعادة شراء سندات الخزينة بمبلغ إجمالي يفوق 8.1 مليار درهم أي ما يعادل 850 مليون دولار.

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