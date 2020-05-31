“زرموح”: سوق النفط العالمي لن يتضرر بإيقاف ضخ النفط الليبي

قال الخبير الاقتصادي “عمر زرموح” اليوم الأحد خلال تصريح لقناة “ليبيا الوطن” رصدته صدى الاقتصادية، إن سوق النفط العالمي لن يتأثر بالإقفال الموانئ النفطية وضخ النفط الليبي، لأن هناك دول أخرى يمكنها أن تحل مكان ذلك النقص العالمي.

وأوضح “زرموح” خلال تصريحه أن عدم تدخل الدول الكبرى في دعم استئناف عمل الموانئ النفطية هو التضخمة النفطية في سوق النفط، بسبب الجائحة كورونا، والتي أترث في الإنتاج العالمي للنفط، وسبب في انخفاض أسعار النفط.

وأضاف أن التباطئ الاقتصادي وإيقاف ضخ النفط سيؤدي لزيادة الدين العام، مما سيخلق ارتفاعا كبيراً في الأسعار، مشيراً إلى أن يجب تنشيط الإيرادات الغير النفطية وسد العجز من الإيرادات الغير النفطية.

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