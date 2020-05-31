“مكافحة الفساد” تكشف لصدى عن الحالة التي تسببت بتفشى الفيروس بالمنطقة الجنوبية

قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نعمان الشيخ” اليوم الأحد في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، إنه قد تم عقد اجتماع صباح اليوم للنظر حول إشكالية تفشي فيروس كورونا في البلاد وبشكل خاص بالمنطقة الجنوبية.

وأوضح “الشيخ” أنه قد خلص الاجتماع إلى فتح محضر رسمي حول المتورطين في تفشي الفيروس، بالتفاهم مع اللجنة العلمية واللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا، سيحال بعدها إلى النائب العام.

وكشف رئيس مكافحة الفساد أنه حتى الآن فإن التحريات التي وصلت إلينا حتى تفييد بأن الحالة التي دخلت وتفشى بسببها الوباء بالمنطقة الجنوبية هي حالة كانت عالقة بالجمهورية المصرية، وكان نزولها بمطار بنينا الدولي، وأن المسؤول عن ذلك تعد المنطقة الشرقية.

وأشار “الشيخ” خلال تصريحه لصدى أن في حال ضبط بشكل رسمي صحة هذه الحالة وأنها عائدة من جمهورية مصر، فإن الهيئة عاجزة تماماً عن أي تحرك، بسبب الانقسام الذي تشهده البلاد شرقاً وغرباً.

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