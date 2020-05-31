نقابة النفط تكشف لـ218 أسباب عدم صرف مرتبات أبريل

قال عضو الإعلام في النقابة العامة لعمال النفط لؤي داوود لقناة “218”، اليوم الأحد، إن أغلب الشركات النفطية لم تصرف لعامليها مرتبات شهري أبريل الماضي، مطالبا في الوقت ذاته صرف مرتبات شهر مايو دون تأخير.

وأوضح داوود لقناة “218”، أن التأخير يعود لعدم قدرة الشركات تغطية بند المرتبات بسبب إغلاق الحقول النفطية المستمر منذ شهر يناير الماضي، داعياً لتنفيذ المرتبات تمهيداً لإحالتها للمصارف وتسييلها لمستحقيها في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ظروفاً اقتصادية صعبة بالتزامن مع استمرار مواجهة فيروس كورونا.

وطالب داوود بضرورة إعادة الإنتاج وضخ النفط لإعادة عمليات التصدير لتتمكن المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها من تغطية مصروفاتها.

وكانت المؤسسة قد أعلنت السبت عن ارتفاع خسائر وقف التصدير إلى أكثر من 5 مليارات دولار، محذرة من أن استمرار عمليات الإغلاق سيلحق بالبنية التحتية تهالكا كبيرا.

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