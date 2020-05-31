الجنوب.. تشكيل لجنة عليا لإدارة أزمة كورونا ماليًا وفنيًا

قال مدير مكتب الشؤون المالية والإدارية بحكومة الوفاق الوطني، إنهم يعملون على تشكيل لجنة عليا لإدارة أزمة كورونا في الجنوب برئاسة دكتور من تلك المنطقة.

وأوضح فوزي أونيس في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد، إن اللجنة التي ستشكل خلال اليومين القادمين سوف تعمل على إدارة الأزمة من الناحية المالية والفنية.

ونفى المسؤول وجود تقصير من قبل وزارة الصحة في دعم المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى في منطقة الجنوب، حيث أكد على إرسال المعدات الطبية والأجهزة اللازمة لجميع المدن على عكس ما يقال في بعض وسائل الإعلام من قبل المسؤولين المحليين غير الشرعيين.

وأضاف ونيس بأن الوزارة أرسلت قافلة طبية إلى مدينة سبها مع الاستعداد لإرسال قافلة طبية أخرى خلال الأيام القادمة للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويعتقد مسؤول الشؤون المالية والإدارية بوزارة الصحة بأن المنطقة تملك الإمكانيات المطلوبة لمواجهة الجائحة خاصة في مدينة سبها التي تعاني من تفشي الوباء.

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