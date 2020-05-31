“الأسمر” لصدى: السيولة بدأت بالنقصان … وفتح الاعتمادات ليس بحل ..و يجب البدء في إجراءات لعلاج الاقتصاد الليبي

أكد مدير إدارة متابعة الميزانية العامة بديوان المحاسبة “مصطفى الأسمر” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية على عدم تشكيل اللجنة التي تم الاتفاق عليها لمتابعة آلية صرف ميزانية 2020، أو عقد اجتماع الربع السنوي المتفق عليه بالخصوص .

و أضاف بالقول: بحسب رأيي الشخصي أن المركزي و المجلس الرئاسي قد تأخرا في معالجة الأزمة الاقتصادية و يفترض البدء في إجراءات علاج مرتبط بمجموعة من النقاط و حزمة إصلاحات ، تتمثل في تعديل سعر الصرف و إصلاح الدعم كذلك الذي يستنزف 6 مليار ، و من الممكن أن يغطي على تعديل سعر الصرف و الذي من المفترض أن يكون تعديله بسيط .

و تابع بالقول: أن السيولة بدأت في النقصان بشكل واضح ، وإجراءات فتح الاعتمادات للمواد الغذائية والأدوية فقط ليس بحل .

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