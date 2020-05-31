“عمل الوفاق”: نسعى لضمان عدم تسريح موظفي القطاع الخاص

قالت المتحدثة باسم وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق، ربيعة عمار، الأحد، إن الوزارة وصلتها منذ بدء أزمة فيروس كورونا شكاوى وبلاغات من بعض العاملين في القطاع الخاص بسبب رغبة مؤسساتهم في الاستغناء عنهم وإلغاء عقودهم بسبب الأضرار التي لحقت بها نتيجة الجائحة وتدهور الحالة الاقتصادية العامة في البلاد.

وأوضحت المتحدثة لقناة “218”، أن الوزارة خاطبت الشركات الخاصة الكبيرة والمتعاقدة مع الموظفين بشكل رسمي من بينها “شركات نفط والخدمات وإنتاجية وغيرها”، بشأن عدم تسريح الموظفين وضمان حقوقهم العمالية ما يكفل لهم العيش الكريم وضمان الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر للحفاظ على سوق العمل.

وأضافت أن وزارة العمل والتأهيل خاطبت وزارة الاقتصاد ووزارة المالية وديوان المحاسبة والمجلس الرئاسي بشأن وضع حلول تضمن استمرارية عمل القطاع الخاص والعاملين فيه، مؤكدة أن عدد العاملين في المؤسسات الخاصة والمسجلين رسميا بالوزارة يبلغ عددهم نحو 300 ألف يعملون لحساب أنفسهم في أنشطة اقتصادية مختلفة وفي شركات خاصة.

وأشارت المتحدثة إلى أن هناك الكثير من المتضررين بسبب جائحة كورونا ممن يعملون في القطاع الخاص وغير مسجلين بالوزارة، حيث يعملون دون عقود وبياناتهم غير مسجلة وأغلبهم ينشطون في محال تجارية صغيرة وأنشطة أخرى.

ولفتت ربيعة عمار إلى أن الوزارة عملت للحفاظ على الصحة العامة لموظفي القطاع الخاص في عموم ليبيا، بحيث تشرف فرق مكلفة من مكاتب الوزارة المنتشرة في عموم ليبيا بمتابعة أصحاب المشاريع على توفير سبل الوقاية ومواد التعقيم والكمامات وسط توصيات بالحفاظ على التباعد الاجتماعي أثناء تأدية الواجبات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية