المشنون يكشف لـ218 حجم خسائر الطيران بسبب كورونا

كشف رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران في بنغازي عز الدين المشنون في تصريح خاص لـ 218 اليوم الاثنين أن حجم خسائر قطاع الطيران بسبب تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية قد بلغت نحو 100 مليون دينار منذ وقف عمليات تسيير الرحلات في مارس الماضي من وإلى مطار بنينا الدولي بسبب انتشار الوباء.

وأوضح المشنون أن الخسائر موزعة على أربعة شركات تديرها القابضة وهي الخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية الأفريقية وشركة الخدمات الأرضية وشركة خدمات التموين وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران أن سبب القفزة في الخسائر خلال هذا الشهر كان بسبب تزامن استمرار الأزمة مع فترة الذروة لعمل الشركة في موسم العمرة.

وشدد المشنون على ضرورة عودة الطائرة التي وصفها بالمختطفة والرابضة في مطار مصراتة منذ يناير الماضي على خلفية رحلة صيانة قامت بها منذ نوفمبر الماضي ولم تتمكن الإدارة في بنغازي من استعادتها منذ نحو 6 أشهر.

وطالب بضرورة توفير الدعم الحكومي للشركة القابضة التي ستقوم بدورها بدعم الشركات التابعة لها التي يعمل بها آلاف الموظفين وبهدف الحفاظ على الكادر الوظيفي، مشيراً إلى أن إجمالي مرتبات العاملين في الخطوط الليبية في المنطقة الشرقية تبلغ 50 مليون دينار سنويا أي نحو 4 ملايين دينار شهريا فيما تبلغ مرتبات العاملين في الخطوط الجوية الإفريقية حوالي 1.5 مليون دينار كل شهر.

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