خبير اقتصادي: قطاع النفط والغاز في ليبيا يفتقد إلى رؤية واضحة للمستقبل

قال الخبير الاقتصادي في مجال الطاقة محمد يوسف، إن قطاع النفط والغاز في ليبيا يحتاج إلى إعادة نظرة وتقييم في الوقت الحالي مع ضرورة وضع خطط طموحة للمستقبل وتغير السياسات القديمة المتبعة.

وأوضح يوسف في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الاثنين، بأن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس رغم إدارتها للقطاع بشكل حصري إلا أنها لاتزال تفتقد إلى رؤية واضحة المعالم للمستقبل عبر تطوير خدماتها في هذا المجال.

وأشار يوسف إلى أنه على الرغم من اعتماد الدولة على النفط بشكل شبه كامل نشاهد عدم قدرة المؤسسة الوطنية للنفط الحصول على ميزانية مستقلة بعيداً عن شروط ومشاكل الحكومة.

ويعتقد العضو السابق في لجنة المتابعة بمنظمة الدول المصدر للنفط بأن سياسات بيع النفط الحالية والنهج المتبع من قبل المؤسسة الوطنية للنفط يوضح بأنها لاتزال تعمل بطريقة قديمة تعتمد على بيع النفط وفق أسعار السوق دون وجود استراتيجية تجعلها تحرز تقدم في هذا القطاع الحيوي للبلاد، عبر تنويع المشاريع المتعلقة بالطاقة ورفع مستوى دخل الدولة.

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