اقتصاد

“مالية الوفاق” تطالب مكاتب المراقبة بإحالة تقارير المصروفات

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عممت وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني على كافة المراقبين والمراقبات ومكاتب الخدمات المالية في المناطق والمراقبين الماليين في الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والمراكز والجامعات والمستشفيات والمعاهد العليا بضرورة إفادة إدارة المتابعة في الوزارة بتقارير الإيرادات والمصروفات والارتباطات الفعلية حتى الـ30 من أبريل الماضي.

وأشارت وزارة المالية إلى أن تعميمها يأتي تنفيذا لأحكام القانون وتطبيقا للقرارات السابقة الصادرة عن وزير المالية فرج بومطاري بشأن متابعة الأعمال في كافة القطاعات.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت منذ أيام عن إحالة مرتبات شهر مايو إلى مصرف ليبيا المركزي تمهيدا لصرفها على مستحقيها من موظفي القطاع العام وفقا للقوائم والكشوفات المحالة من إدارة المؤسسات العامة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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