“مالية الوفاق” تطالب مكاتب المراقبة بإحالة تقارير المصروفات

عممت وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني على كافة المراقبين والمراقبات ومكاتب الخدمات المالية في المناطق والمراقبين الماليين في الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والمراكز والجامعات والمستشفيات والمعاهد العليا بضرورة إفادة إدارة المتابعة في الوزارة بتقارير الإيرادات والمصروفات والارتباطات الفعلية حتى الـ30 من أبريل الماضي.

وأشارت وزارة المالية إلى أن تعميمها يأتي تنفيذا لأحكام القانون وتطبيقا للقرارات السابقة الصادرة عن وزير المالية فرج بومطاري بشأن متابعة الأعمال في كافة القطاعات.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت منذ أيام عن إحالة مرتبات شهر مايو إلى مصرف ليبيا المركزي تمهيدا لصرفها على مستحقيها من موظفي القطاع العام وفقا للقوائم والكشوفات المحالة من إدارة المؤسسات العامة.

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