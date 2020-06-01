مصادر لـ218: العيساوي استلم قرار إقالته من الرئاسي

أكد مصدران يعملان في وزارتي الاقتصاد والصناعة والمالية في حكومة الوفاق لـ 218 أن وزير الاقتصاد علي العيساوي قد تسلم ظهر اليوم الاثنين قرار إقالته من منصبه رسميا عبر ديوان الوزارة بعد ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخميس الماضي.

وكانت 218 قد علمت من مصدر مطلع يعمل في وزارة المالية أن وزير المالية فرج بومطاري تسلم نسخة من القرار الذي ينص على تكليفه بمهام وزارة الاقتصاد خلفاً للعيساوي إلى جانب منصبه وزيرا للمالية. وأضاف المصدر أن المجلس الرئاسي بصدد تشكيل لجنة تسليم واستلام بين الوزيرين. وسبق أن أفادت مصادر متطابقة بأن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج كان يدرس إقالة العيساوي منذ شهرين إثر خلاف حول إدارة السجل التجاري، وهو خلافٌ أقالَ وزيرُ الاقتصادِ على إثرِهِ مديرَ السجِّل السابق عبد السلام مولود، بسببِ قراراتٍ متعلقة برئيسِ الشركةِ الليبية للبريد والاتصالات والتقنية فيصل قرقاب.

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