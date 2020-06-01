استقرار أسعار النفط.. والأسواق بانتظار اجتماع أوبك

استقرت أسعار النفط العالمية مع افتتاح جلسة التعاملات اليوم الاثنين في الوقت الذي تنظر فيه منظمة أوبك في عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري لبحث تمديد تخفيضات إنتاج غير مسبوقة لما بعد نهاية يونيو.

واستقر خام القياس العالمي برنت عند 37.84 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بشكل طفيف بمقدار أربعة سنتات مسجلة 35.53 دولارا للبرميل.

يذكر أن تراجع أسعار كلا الخامين يأتي بعد أن سجلت أسعار شهر مايو أقرب استحقاق لبرنت وغرب تكساس أقوى مكاسب شهرية خلال سنوات فيما تدعمت المكاسب بتراجع إنتاج خام أوبك إلى أدنى مستوياته في 20 عاما بالتزامن مع توقعات تعافي الطلب في ظل تخفيف المزيد من الدول من إجراءات الإغلاق والعزل للتصدي لأزمة فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية