من يمول الميليشيات المسلحة بليبيا ؟

أخبار ليبيا 24 – خاص

أثار إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، مصادرة حكومة جمهورية مالطا في 26 مايو الجاري، لمبلغ يقدر بنحو 1.1 مليار دولار من العملة الليبية “المزيفة” تم طبعتها في روسيا لصالح كيان موازٍ غير شرعي في ليبيا، امتعاض الحكومة الليبية وإدارة مركزي البيضاء ومجلس النواب .

وجددت الخارجية الأمريكية في بيان لها صدر ليلة الجمعة، تأكيدها أن المصرف المركزي الليبي ومقره في طرابلس هو البنك المركزي الوحيد في ليبيا.

ومن هنا فتحت وكالة أخبار ليبيا 24 تقرير بخصوص إهدار المال العام من قبل حكومة الوفاق والمركزي في طرابلس وإنفاقه على مليشيات وجماعات مسلحة بهدف حماية أشخاص معينين في طرابلس .

بأموال الليبيين ومقدرات بلادهم خاضت حكومة الوفاق بقيادة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، الحرب على قوات الجيش الوطني وأغدقت خلالها الأموال على المليشيات والمحاسيب والمقربين، دفاعاً عن المناصب التي حازها أعضاء الحكومة، متجاهلين كم الفساد الذي استشرى في مؤسساتهم لدرجة لم يعد من الممكن السيطرة عليها.

دعم المليشيات والتورط في أنشطة تهريب للبشر والوقود ولاستيلاء على مقدرات ليبيا في المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، هي نماذج من جرائم ارتكبتها حكومة الوفاق بالتوافق والاتفاق مع المسؤولين في مؤسسات الحكم من المحسوبين على التيارات المتشددة والإخوانية.

وتعالت الأصوات خلال السنوات الماضية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب والتطرف فى الأراضى الليبية، وملاحقة العناصر التى توفر الملاذ الآمن ومعسكرات التدريب والتمويل للميليشيات والكتائب المسلحة التى عبثت بمقدرات الشعب الليبى وتورطت فى تهريب الوقود والاتجار فى البشر ونهب الحقول النفطية لصالح شخصيات ليبية مسئولة.

وتكشفت هذه الحقائق بشكل سافر منذ إطلاق الجيش الوطني الليبي عملية “طوفان الكرامة” لتطهير طرابلس من المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية في الرابع من أبريل من العام الماضي، وبحسب وثائق نشرت على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي فقد أهدرت حكومة الوفاق مليارات الدينارات من أموال الليبيين لدعم المليشيات الضالعة في جرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية.

وتمكنت حكومة الوفاق من التواصل مع المليشيات المسلحة وصرف رواتب لها لتأمين الكتائب المسلحة من خزينة ليبيا، فضلا عن الرواتب التي تستقطعها تلك المليشيات من مصرف ليبيا المركزي الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان والجماعات المتحالفة معه.

ميزانية خاصة للمليشيات

بمجرد بدء عملية طوفان الكرامة حاول السراج ، توفير الدعم المالي الكامل اللازم لهذه المليشيات، فأمر في التاسع من أبريل الماضي، ديوان المحاسبة والمصرف المركزي بطرابلس ووزارة مالية الوفاق باستصدار القرارين رقم 497 لسنة 2019 و498 لسنة 2019.

وينص القراران على تخصيص ملياري دينار ليبي (1.4 مليار دولار) لمعالجة ما وصفه بـ”الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد”، وتخصيص 400 مليون دينار (286 مليون دولار) لصالح مليشيات وزارة دفاع الوفاق التي يرأسها السراج لتغطية احتياجاتها في محاولة لمواجهة تقدم الجيش الليبي باتجاه طرابلس.

كما أصدر السراج القرار رقم 499 لسنة 2019 بتخصيص 84 مليون دينار (60 مليون دولار) لصالح وزارة الدفاع من ميزانية الطوارئ.

تمويل واستئجار المرتزقة

استغل السراج أموال الليبيين في تمويل واستئجار مرتزقة أجانب لدعم مليشياته في عدة مهام عسكرية بينها طلعات جوية تستهدف قصف المدنيين ومحاولة عرقلة تقدم الجيش الليبي.

تجلت هذه الحقيقة في الثامن من مايو الماضي، حين أسقطت دفاعات الجيش الوطني الليبي طائرة من طراز “F1” كانت تغير على وحدات تابعة لـ”الجيش الوطني الليبي” بمحور الهيرة في طرابلس، وألقت القبض على الطيار، ليتبين أنه مرتزق أجنبي.

واعترف الطيار في التحقيقات الأولية بأنه يعمل في قاعدة مصراتة الجوية ويتقاضى شهرياً 100 ألف دولار، وأن القاعدة يعمل بها 3 طيارين من جنسيات أخرى، و9 أشخاص يمثلون (فنيي طائرات وصواريخ، وطيارين) برواتب تتراوح بين 10 آلاف إلى 20 ألف دولار في الشهر.

لم يقتصر الأمر على المرتزقة في سلاح الجو، بل استأجرت “الوفاق” مرتزقة تشاديون بمقابل مالي 3 آلاف دينار يومياً (ألفي دولار) لكل فرد تم تخفيضها لاحقاً إلى 1200 دينار يدفعها المدعو أسامة الجويلي.

استيراد السلاح التركي

تتوالى يومياً الفضائح التي تنكشف عن دعم تركيا لمليشيات الوفاق بشحنات أسلحة يتم ضبط بعضها قبل أن تصل إلى أيدي المجرمين والمتطرفين في حين تصل البقية إلى المليشيات.

ومن أبرز هذه الصفقات إرسال حكومة الرئيس التركي رجب إردوغان سفينة “أمازون” التركية من ميناء سامسون التركي إلى طرابلس في الثامن عشر من مايو الماضي، محملة بـ40 مدرعة تركية من نوع كيربي لصالح المليشيات.

كما أرسلت حكومة أردوغان في السادس عشر من مايو، طائرة تركية من طراز أنتينوف قادمة من أنقرة وعلى متنها عدة طائرات بدون طيار.

ومن المستبعد أن تكون حكومة أردوغان -التي تعاني في هذه الفترة من أزمة مالية طاحنة تكاد تعصف باقتصادها- أرسلت هذه الأسلحة دون أن تسدد حكومة الوفاق فاتورة هذه الأسلحة من أموال الليبيين الذين يقفون بالمئات في طوابير أمام المصارف للحصول على مستحقاتهم، دون أن يجدوا السيولة اللازمة.

ترويج مدفوع لحكومة إرهابية

حاولت حكومة السراج تحسين صورتها الدولية للحصول على دعم للمليشيات ضد الجيش الوطني الليبي في العواصم الأوروبية والعربية، فقام السراج بجولتين مكوكيتين بائتاً بالفشل الذريع.

وزاد من فشل دبلوماسية السراج التقارب الأمريكي الواضح مع الجيش الوطني الليبي، خاصة بعد المكالمة الهاتفية بين القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واضطر السراج بعد توالي هذه الإخفاقات إلى الاعتماد على إحدى شركات الضغط والعلاقات العامة النشطة في الولايات المتحدة تسمى ”ميويكوري” لتحسين صورته أمام إدارة ترامب.

ودفع السراج من خزائن البنك المركزي الليبي 150 ألف دولار شهرياً (107 آلاف دولار) من إجمالي عقد سنوي قيمته 1.8 مليون دولار من أجل هذا الاتفاق، وفق ما أعلنته صحيفة ”بوليتيكو” الأمريكية في السادس عشر من مايو الماضي.

دعم البلديات لاستجدائها

كما كشفت الوثائق المسربة أن حكومة السراج في السابع عشر من أبريل الماضي، خصصت 100 مليون دينار ليبي (71.28 مليون دولار) للبلديات والمجالس المحلية واللجان التيسيرية في محيط معارك طرابلس من أجل ضمان ولائها.

وشملت هذه القائمة مدن (تاجوراء، وقصر بن غشير، وسواني بن آدم، والعزيزية، والعامرية، غريان، العربان، أبوسليم، عين زارة، السائح، اسبيعة، سوق الخميس، والعواتة والقرة بوللي، وطرابلس المركز، وجنزور).

واشتملت القائمة على مناطق تم تهجير المواطنين منها بقرارات رسمية من المنطقة الغربية العسكرية التابعة للوفاق بإمرة أسامة الجويلي، مثل منطقة العزيزية وضواحيها، ومناطق خرجت عن سيطرة المليشيات وخضعت بشكل كامل للجيش الليبي، بما يعني أن هذا التخصيص نوع من الالتفاف على القانون لسرقة أموال الليبيين.

الفساد في السفارات

تعدى الفساد في حكومة الوفاق جميع الخطوط المتعارف عليها، ليصل الأمر إلى الفساد المالي في السلك الدبلوماسي وعدد من سفارات ليبيا في دول العالم.

هذه الحقيقة كشفها ديوان المحاسبة الليبي في الرابع عشر من مايو 2019، إذ قضى بإحالة أعضاء البعثة الدبلوماسية بالسفارة الليبية بألمانيا للتحقيق في تجاوزات مالية وعقود غير شرعية مع شركات طبية أجنبية.

وبحسب ديوان المحاسبة، فإن مقدار التلاعب المالي في سفارة ألمانيا وحدها تجاوز أكثر من 73 مليون يورو من وديعة الصحة بالسفارة.

وكشف ديوان المحاسبة أن القضية ضالع فيها عدد من الشخصيات النيابية وشخصيات وزارية ورجال أعمال ليبيون لهم علاقة مباشرة بالسفارة.

وبحسب مصدر من ديوان المحاسبة، فإن إجمالي المسروقات من السفارات الليبية والاختلاسات في ملفات الطلبة والجرحى والنازحين تجاوز 18 مليار يورو.

وأصدر السراج قرارا يقضي بصرف مبلغ 10 مليون دينار ليبي إلى عبد الحميد الكزة المنتحل لصفة ما يعرف برئيس الهيأة البرقاوية.

وأوضح القرار بأن المبلغ صرف لتوفير الدعم الإعلامي و التنقلات و الإقامة لمشائخ برقة على أن يخصم من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

المبلغ المقدم إلى الكزة يأتي ضمن محاولات فائز السراج للدفاع عن الميليشيات و شق الصف بين أبناء المنطقة الشرقية.

يذكر أن عبد الحميد الكزة أحد مستشاري القيادي في تنظيم الإخوان الإرهابي “علي الصلابي”، قد تم تنصيب الكزة رئيسا للهيأة البرقاوية من قبل الداعمين للإرهاب.

إهمال المركزي

وجددت قضية اختلاس 20 مليون دينار ليبي من أحد بنوك ليبيا الحديث عن فضائح الإهمال الرقابي لمصرف ليبيا المركزي، خاصة مع سيطرة تنظيم الإخوان الإرهابي عليه.

وقضية الاختلاس كشف عنها مختار الهادي الطويل مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، حيث أعلن عن خطاب من النيابة العامة حول تحقيقات تخص اختلاسات مالية من قبل موظفين.

وجرت التحقيقات بناء على بلاغ من مدير وحدة المعلومات الليبية، بشأن اختلاس مبلغ 20 مليون دينار ليبي من حسابي مراقبتي الخدمات المالية بالمصرف التجاري الوطني في كل من الزاوية وغريان، اللتين تسيطر عليهما الجماعات المتطرفة.

وليس بعيدا عن ذلك يعرب المواطنون الليبيون عن شكاويهم بصورة رسمية عن اختلاسات من أرصدتهم في البنوك العاملة مع البنك المركزي في طرابلس وحكومة فايز السراج.

فقد تقدم المواطن الليبي أمين يونس صالح بشكوى إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، عن تعمد البنوك العاملة في ليبيا خصم 100 دينار ليبي لكل عملية مصرفية.

وأكد أن ذلك حدث مع عموم العملاء، مطالبا بإرجاع القيمة المالية عن خطأ المصرف لهم.

كما تقدم في الشكوى الثانية عن خصم قيمة استصدار ما يعرف بـ”بطاقة كنزي” عن كل مستخدم منذ عام 2012 إلى 2018 دون أن يستلموا هذه البطاقات، ما يعد مخالفة لكل القوانين واللوائح بخصم هذه القيمة دون وجه حق، رغم خصم المصرف للعمولة السنوية وعمولة المصرف النقال وغيرها.

وصدقت إدارة الرقابة على المصارف على هاتين الشكوتين دون الرد بانتفائهما.

كما اشتكى عدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملين في ليبيا الذين انتهت خدمتهم وتجهزوا للمغادرة من عدم تحويل المبالغ المالية المتبقية بحساباتهم، على الرغم من أن المصرف وجه بصرفها.

وفي وقت سابق اتهم مواطنون ليبيون 10 بنوك محلية بإفشاء أسرار العملاء ونشر أرقام حساسة تخص حساباتهم وبياناتهم الشخصية على موقع فيسبوك، كما انتقدوا بشدة موقف البنك المركزي إزاء تلك المصارف.

وصدقت إدارة الرقابة على المصارف على هاتين الشكوتين دون الرد بانتفائهما.

كما اشتكى عدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملين في ليبيا الذين انتهت خدمتهم وتجهزوا للمغادرة من عدم تحويل المبالغ المالية المتبقية بحساباتهم، على الرغم من أن المصرف وجه بصرفها.

وفي وقت سابق اتهم مواطنون ليبيون 10 بنوك محلية بإفشاء أسرار العملاء ونشر أرقام حساسة تخص حساباتهم وبياناتهم الشخصية على موقع فيسبوك، كما انتقدوا بشدة موقف البنك المركزي إزاء تلك المصارف.

وآنذاك اكتفى المركزي بتوجيه بعض التوصيات للبنوك من أجل الحفاظ على أمن بيانات العملاء

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