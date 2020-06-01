داخلية الوفاق تدعو إلى تكثيف الجهود لتجفيف منابع الفساد في الدولة

شدد وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا أمس الأحد، على ضرورة تجفيف منابع الفساد والسيطرة على مفاصل الدولة ومحاسبة المقصر والمتغيب عن أداء واجبه.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير برؤساء المصالح والأجهزة ومدراء الإدارات ومدراء مديريات الأمن بالمناطق بأكاديمية الدراسات العليا بجنزور وبحضور وكلاء وزارة الداخلية.

وتناول اللقاء الآليات الممكنة لتطوير كافة منتسبي وزارة الداخلية من حيث التدريب والتطوير إلكترونياً ومعلوماتياً لمواكبة العصر وحتى تتمكن من مكافحة الفساد المالي المنتشر في أجهزة الدولة.

إضافة إلى ذلك، أرجع الوزير سبب نشاط العصابات المسلحة والإجرامية وشبكات تهريب البشر إلى ضعف أداء وزارة الداخلية والذي يحتاج إلى العمل المستمر والتطور للحد من كافة الظواهر الهدامة التي تسئ للمجتمع الليبي.

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