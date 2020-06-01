“نقابة النفط”: شركات ترتكب مخالفات خطيرة بحق الموظفين

استنكرت النقابة العامة للنفط، إلزام شركات- لم تحددها- موظفيها الحضور لأعمالهم بساعات دوام كاملة دون مراعاة سلامتهم ولا القرارات الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط والمجلس الرئاسي التي تنص على تقليص عدد العاملين في الحقول والمقرات النفطية والرئيسية للشركات.

وأوضحت النقابة في بيان، أن هذه الشركات تهدد موظفيها الذين لم يلتزموا بالحضور الكامل بقطع مرتباتهم، مبينة أن هذه التجاوزات “خطيرة” ومن شأنها أن تقوض جهود المؤسسة والجهات المسؤولة في الدولة في تنفيذها خطط وإجراءات الوقاية من جائحة فيروس كورونا.

وأكدت النقابة أنها ستتخذ كل ما يلزم ضد الشركات التي يثبت مخالفتها لقرارات الجهات الرسمية، نظرا لما اعتبرته استهتارا بسلامة العاملين وعائلاتهم وما يشكله ذلك من خطر بالغ على المجتمع عامة، مبينة أنها ستبلّغ المؤسسة الوطنية للنفط واللجنة العليا لمكافحة كورونا لمتابعة الأمر ومحاسبة المخالفين.

وكان عضو الإعلام في النقابة العامة لعمال النفط، لؤي داوود، صرح لقناة “218” أمس الأحد، بأن أغلب الشركات النفطية لم تصرف لعامليها مرتبات شهر أبريل الماضي، حيث طالب داوود بصرف مرتبات شهر مايو دون تأخير.

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