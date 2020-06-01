المحاسبة بطرابلس يتابع إجراءات التعاقد على 5 آلاف وحدة سكنية للنازحين

قال ديوان المحاسبة في طرابلس اليوم الاثنين، إنه تابع مع المسؤلين عن جهاز تنفيذ الإسكان والمرافق إجراءات التعاقد على 5 آلاف وحدة سكنية للنازحين خلال الفترة المقبلة.

وعقدت اللجنة اجتماعاً بمقر الديوان جمع مدير مكتب تصديق العقود والمستشار القانوني بالمكتب، إضافة إلى رئيس مجلس الإدارة بالجهاز ورئيس لجنة العطاءات المركزية ومدير إدارة العقود ومقرر وعضو لجنة العطاءات المركزية.

وتناول الاجتماع الرد على الملاحظات المسجلة على إجراءات التعاقد على مشروع تنفيذ عدد 5 آلاف وحدة سكنية من المباني الجاهزة لتكون سكناً للمواطنين المتضررة منازلهم والنازحين من مناطق الاشتباكات، والمزمع إبرامه مع مجموعة شركات وبعدة مناطق.

وبحث المسؤلون أيضاً التنسيق مع جهات الاختصاص والإجراءات المتخدة من قبل جهاز الإسكان للتنسيق مع جهات المختصة والمتمتلة في التخطيط العمراني ومصلحة أملاك الدولة وشركات الخدمات والكهرباء، إضافة إلى مناقشة الإجراءات الفنية والقانونية لإجراءات التعاقد والبالغة 20 عقدًا.

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