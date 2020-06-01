الحكومة الأمريكية تخصص 6 مليون دولار لمجابهة فيروس كورونا بليبيا

قالت السفارة الأمريكية بليبيا اليوم الاثنين خلال بيان لها عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك، إن الحكومة الأمريكية قد خصصت أكثر من 6 مليون دولار لدعم الاستجابة لفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضحت السفارة ضمن بيانها أن هذا المبلغ جاء لمساعدة البلديات على إنهاء صياغة مهام الاستجابة للأزمات، وتطوير خطط إدارة الطوارئ، و تدريب الفرق على الاستجابة للأزمات الطارئة، إضافةً توسيع الوعي العام خلال أزمة فيروس كورونا ومساعدة المهاجرين واللاجئين في ليبيا خلال الأزمة.

يذكر أن هذا المبلغ الذي خصصته الحكومة الأمريكية لدعم استجابة ليبيا لفيروس كورونا،هو المبلغ الثالث، وبذلك تخطت المساعدات المقدمة من قبل السفارة الــ 12 مليون دولار.

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