حرس المنشآت يُكثف جهوده لإعادة تشغيل الحقول النفطية بالمنطقة الغربية

قال حرس المنشآت النفطية اليوم الاثنين، إن المسؤولين عن رئاسة الجهاز يبذلون جهودًا كبيرة في محاولة لإقناع الجهات التي تقف وراء إغلاق الصمامات بالمنطقة الغربية بالسماح لهم بإعادة فتح وتشغيل الحقول النفطية.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس حرس المنشآت النفطية في طرابلس علي الديب مع وفد من مشايخ وأعيان مدينة الزاوية ومدير أمن جنزور وعميد بلدية جنزور.

وتناول اللقاء أزمة قفل صمامات النفط والعمل على التواصل مع الأطراف المعنية حتى تتمكن فرق الصيانة التابعة للشركات النفطية بتفقد الخطوط والصمامات وفتحها والبدء في ضخ المواد الكيمائية الخاصة بحماية الخطوط والاستعداد لتفريغ الخام من الخزانات وإطلاق عمليات التشغيل والصيانة.

وبين رئيس الجهاز لشيوخ القبائل المجهودات التي يبذلها حرس المنشآت مع المجموعة المسلحة التي أقفلت الخطوط ومع أعيان ووجهاء بعض المدن بالمنطقة الغربية من أجل إعادة فتح الصمامات وعودة تدفق الخام إلى مصفاة الزاوية النفطية ومحطة الكهرباء، مؤكدًا استمرار المساعي مع تلك الجهات.

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