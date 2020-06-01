“العقوري”: العملة الليبية المطبوعة غير مخالفة لأي معاهدة دولية

أكد مصدر مسؤول بمجلس النواب التابع لطبرق اليوم الاثنين في لصحيفة صدى الاقتصادية صحة الورقة المنسوبة للجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بشأن احتجاز السلطات المالطية لأموال ليبية مطبوعة بالشركة الروسية.

حيث أوضحت وزارة الخارجية استغرابها الشديد من اليبان الصادر من السفارة الأمريكية، والذي يلمح أن هذه الأموال قد طبعت بطريقة غير قانونية، مشيراً إلى أن إجراءات طباعة هذه العملة الليبية تتفق مع التشريعات الليبية وغير مخالفة لأي معاهدة دولية.

كما نوهت الوزارة خلال بيانها أنها تنتظر توضيحاً قانونياً من قبل السلطات المالطية بخصوص احتجاز هذه العملة المطبوعة.

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