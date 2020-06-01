الــ”Ltt” توضح لــصدى سبب العطل الفني في منظومة الــ 116

كشف رئيس القسم الإعلامي في شركة ليبيا للاتصالات والتقنية ( LTT) مراد بلال اليوم الاثنين في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، سبب العطل الفني في منظومة “116” الخاصة بتعبئة الرصيد بخدمات الاتصالات والتقنية.

حيث أوضح “مراد بلال” خلال تصريحه أن العطل الفني الحاصل على شبكة الــ116 هو سبب ضغوظات على الشبكة بحد ذاتها وأن المنظومة تشتغل ولكن الضغظ الحاصل لها فوق قدرة استيعابها، مبيناً أن هناك أكثر من 3 مليون عميل يطلبون الرقم في نفس الوقت وهذا رقم مهول وخارج عن قدرة المنظومة.

وبين رئيس قسم الإعلام أنه مع الضغوظات التي خلقت لمنظومة الـ116 فقد تم إطلاق خدمة الـ sms، الرسائل النصية حتى يتمكن الجمهور من تعبئة الرصيد، مشيراً إلى أن هناك أيضاً تطبيق ” My ltt” لتعبئة الرصيد يمكن للعملاء استخدامه.

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