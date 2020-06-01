نقابة عمال النفط تستغرب تهديد بعض الشركات لموظفيها بقطع مرتباتهم في حال تغيبهم عن العمل

قالت نقابة عمال النفط اليوم الاثنين، إنها تستغرب تهديد بعض الشركات لموظفيها بقطع مرتباتهم في حال غيابهم عن العمل وإلزامهم بالحضور وبساعات دوام كاملة رغم أزمة فيروس كورونا.

وأوضحت النقابة في بيان لها عبر فيسبوك، بأن الشركات تجاهلت القرارات الصادرة من المؤسسة الوطنية للنفط والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، القاضية بتقليص عدد العاملين في الحقول والموانئ النفطية والمقرات الرئيسية للشركات على أن يتم تسيير الأعمال عن طريق لجان الطوارئ للوقاية من جائحة كورونا.

وأشارت النقابة إلى أن ممارسة مثل هذه التجاوزات الخطيرة من شأنه أن يقوض جهود المؤسسة والجهات المسؤولة في الدولة في تنفيذها لخطط وإجراءات الوقاية من جائحة كورونا، يمكن أن يعرضهم للعقوبة القانونية وفقاً لنصوص المواد الواردة بقانون العقوبات الليبي.

وأضافت النقابة بأنها ستقوم بإتخاذ ما يلزم ضد هذه الشركات التي يثبت مخالفتها لقرارات الجهات المسؤولة واستهتارها بسلامة العاملين وعائلاتهم وما يشكله ذلك من خطر بالغ على المجتمع عامة، بإبلاغ المؤسسة الوطنية للنفط و اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا لمتابعة الأمر ومحاسبة المخالفين.

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