بلومبيرغ : الوطنية” للنفط ” هيا الجسم القانوني الوحيد لبيع النفط في ليبيا

أكدت الأمم المتحدة الامريكية ، أن المؤسسة الوطنية للنفط ، ومقرها في طرابلس ، هي السلطة الليبية الوحيدة المعتمدة قانونا لبيع النفط في ليبيا .

و بحسب الوكالة جاء ذلك في أعقاب التقارير التي تفيد بأن فرنسا استولت على ناقلة نفط كانت في طريقها إلى ليبيا ، ويعتقد أن السفينة كانت تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة وكانت متجهة إلى ليبيا لدعم قائد القوات المسلحة خليفة حفتر في جهوده لإسقاط حكومة الوفاق الوطني .

واشارت بلومبيرغ إلى أن “هناك جهودًا متعددة ومتضافرة من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئة خبراء المنظمة للاتصال بجميع الشركات والدول المرتبطة بهذه المشكلة”.

وذكرت الوكالة أن “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رحبت بالإجراءات التي اتخذتها فرنسا في هذا الصدد”.

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