البرلمان الليبي يستغرب بيان الخارجية الأميركية حول أموال ليبيا المحتجزة في مالطا

أبدى مجلس النواب الليبي استغرابه من الموقف الأميركي إزاء الأموال الليبية التي تحتجزها دولة مالطا ، عبر بيان حمل توقيع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف إبراهيم العقوري.

وأوضح بيان البرلمان أنه بعد اطلاع لجنة الشؤون الخارجية على بيان الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن شحنة الأوراق المالية المحتجزة في مالطا، فأن اللجنة تشير إلى أن إجراءات طباعة العملة التي تمت في سنة 2016 م تتفق مع التشريعات الليبية وليست مخالفة لأي معاهدة دولية.. وعليه تعرب لجنة الشؤون الخارجية عن استغرابها للبيان الأميركي الذي يلمح إلى أن عملية الطباعة كانت بصورة غير قانونية.

وتنتظر لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي-حسب البيان- توضيحاً قانونياً من السلطات المالطية بخصوص احتجازها لشحنة العملة المطبوعة بواسطة شركة “جوزناك” الروسية وتؤكد عملها على متابعة ذلك الملف بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

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