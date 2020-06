أكبر تراجع للدولار إلى دون مستوى 69 روبلا

تراجع سعر صرف الدولار أمام الروبل الروسي، اليوم الثلاثاء، حيث انخفض إلى دون مستوى 69 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 6 مارس الماضي.

وإرتفع اليورو والروبل والدولار الأسترالي وعملات أخرى، الإثنين، أمام الدولار لأعلى مستوياتهم خلال 3 أشهر مع تفاؤل المستثمرين بمؤشرات إيجابية لتعافي الاقتصادي الصيني بعد جائحة كورونا وآمال انحسار التوترات الصينية الأمريكية.

وبحلول الساعة 10:02 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 22 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 68.9 روبل.

توقعات بأن أوبك+ ستمدد خفض إمدادات النفط مما سيدعم العملات المرتبطة بالسلع الأولية.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.5% إلى 1.2414 دولار في أعلى مستوى له خلال 3 أسابيع مع تحرك بريطانيا تدريجيا لتخفيف إجراءات العزل العام.

وسجل اليوان الصيني في التعاملات الخارجية ارتفاعا هامشيا بعد صعود يوم الجمعة بفضل آمال تراجع التوتر بين الصين والولايات المتحدة.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.8 % إلى 0.6256 دولار أمريكي، وارتفع الدولار الكندي 0.5 %.

كذلك انخفض سعر صرف اليورو بمقدار 30 كوبيكا إلى 76.65 روبل، وفقا لما أظهرته بيانات بورصة موسكو.

