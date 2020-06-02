المصرف الإسلامي الليبي ينبه المساهمين به بضرورة سداد قيمة الأسهم المتبقية

أعلن المصرف الإسلامي الليبي اليوم الثلاثاء عن طلب الوفــاء بسداد ما تبقى من قيمة الأسهم المكتتب فيها برأس مال المصرف الإسلامـي الليبـي .

و أكد المصرف على اعلانه للمرة الأخيرة للمساهمين بضرورة سداد ما تبقى من قيمة الأسهم المكتتب فيها لكل مسـاهم في الـحساب المخصص بجميع فروع المصرف الإسلامي الليبي في مدة أقصاها يوم الخميس الموافق 25 يونيو .

و أفاد المصرف أنه في حال عدم سداد المبالغ المستحقة على الأسهم فإنه سيقوم ببيع الأسهم المتأخر سدادها على ذمة صاحبها وتحت مسؤوليته وعلى حسابه ومطالبته بأداء المستحق من قيمتها في حال العجز.

ووفقاً للإسلامي الليبي فسيتم بيع الأسهم المتأخر سدادها في جلسة يوم 30 يونيو بمقر الإدارة العامة بالمصرف الإسلامي الليبي أبومليانة وذلك طبقاً لأحكام قانون النشاط التجاري والنظام الأساسي للمصرف، مضيفاً أنه سيتم سداد قيمة الأسهم التي سوف يتم شراؤها بشكل فوري وبذات اليوم.

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