اقتصاد

“ديلويت” تشرع في تقييم أصول الليبية للاستثمار

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود عن خطوات جديدة في إطار تعزيز الحوكمة ومبدأ الشفافية في عمل مجلس الإدارة خلال مقابلة مع قناة CNBC العربية موضحا أن شركة ديلويت للمحاسبة قد بدأت فعليا في إعادة تقييم أصول المؤسسة في خطوة تهدف لفهم شامل لكافة الاستثمارات والمحافظ التابعة لها من حيث درجة المخاطر وفقا لبيئة العمل في الدولة المقام بها تلك الاستثمارات.

وشدد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار على أن الإدارات التابعة لها شرعت في تنفيذ استراتيجية تحسين العمليات التشغيلية من خلال تطوير برامج المحاسبة وتجويد العمل الإداري بالشراكة مع مؤسسة أوليفروايمان وأشار علي محمود إلى إعداد استراتيجية شاملة تهدف لحماية الأصول والصعود بالمؤسسة لمستوى الصناديق السيادية المتطورة بالعالم مؤكدا في الوقت ذاته أن العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار هي بمثابة حماية لها وأن تنفيذها تم بناء على طلب الحكومة الليبية في العام 2011.

وكانت فكتوريا باربري المدير الاستراتيجي في منتدى صناديق الثروة السيادية قالت قبل أسبوعين خلال تغريدة لها في موقع تويتر إن المؤسسة الليبية للاستثمار تسير في المسار الصحيح، في إشارة للإجراءات التي اتخذتها المؤسسة الليبية للاستثمار تجاه تطبيق معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة والتزامها بمبادئ سانتياغو.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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