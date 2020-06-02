أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020، خلال اختر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|6.24 دينار
|6.22 دينار
|اليورو
|6.75 دينار
|6.67 دينار
|الجنية الاسترليني
|7.60 دينار
|7.52 دينار
|الليرة التركية
|0.92 دينار
|0.84 دينار
|الدينار التونسي
|2.16 دينار
|2.08 دينار
|الجنية المصري
|0.40 دينار
|0.392 دينار
|الدينار الاردني
|8.70 دينار
|8.62 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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