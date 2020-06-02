اقتصاد

لفئة معينة…مالية الوفاق تكشف لصدى العمل على إعداد جدول مرتبات موحد

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مصدر خاص بوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء عن عمل لجنة بوزارة المالية لإعداد جدول موحد للمرتبات لأصحاب الجداول الخاصة التي تم تخفيض مرتباتهم بنسبة 20% .

و أكد المصدر على مراسلة عدة جهات للوزارة و تقديمهم التماس بهذا الشأن ، إلا أن الوزارة قد أجلت النظر في ذلك إلى حين إصدار الجدول ، مؤكداً على تنفيذ القرار رسمياً على الجميع بدون استثناء .

و كانت عدد من الجهات المعنية قد اشتكت من قرار الرئاسي بتخفيض المرتبات أصحاب الجداول الخاصة بنسبة 20% ، وطالبت بإلغائه وإعادة النظر به .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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