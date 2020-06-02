اقتصاد

النفط يصعد بالتزامن مع ترقّب “اتفاق الكبار”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت أسعار النفط العالمية اليوم الثلاثاء ارتفاعا بالتزامن مع ترقب المتعاملين اتفاق كبار منتجي الخام على تمديد تخفيضاتهم الضخمة للإنتاج لدعم الأسعار في اجتماع افتراضي عبر الإنترنت في الرابع من يونيو الجاري.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في جلسة افتتاح اليوم 26 سنتا لتسجل 35.70 دولارا للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 36 سنتا إلى 38.68 دولارا للبرميل.

ويشار إلى أنه على الرغم من الارتفاع الذي شهده الخامان فإنهما ما زالا منخفضين بنحو 40 بالمئة منذ بداية عام 2020. ويذكر أن منتجي أوبك بلس يدرسون تمديد خفض إنتاجهم بواقع 9.7 مليون برميل يوميا من الإنتاج العالمي حتى شهر يوليو أو أغسطس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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