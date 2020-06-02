النفط يصعد بالتزامن مع ترقّب “اتفاق الكبار”

شهدت أسعار النفط العالمية اليوم الثلاثاء ارتفاعا بالتزامن مع ترقب المتعاملين اتفاق كبار منتجي الخام على تمديد تخفيضاتهم الضخمة للإنتاج لدعم الأسعار في اجتماع افتراضي عبر الإنترنت في الرابع من يونيو الجاري.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في جلسة افتتاح اليوم 26 سنتا لتسجل 35.70 دولارا للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 36 سنتا إلى 38.68 دولارا للبرميل.

ويشار إلى أنه على الرغم من الارتفاع الذي شهده الخامان فإنهما ما زالا منخفضين بنحو 40 بالمئة منذ بداية عام 2020. ويذكر أن منتجي أوبك بلس يدرسون تمديد خفض إنتاجهم بواقع 9.7 مليون برميل يوميا من الإنتاج العالمي حتى شهر يوليو أو أغسطس.

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