بلدية غات تكشف وصول شحنة طبية من قبل حكومة الوفاق … و تتطرق إلى أزمة السيولة

أكد مدير المكتب الإعلامي للمجلس البلدي غات “حسن عثمان” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء على وصول شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية وسيارة إسعاف من قبل حكومة الوفاق الوطني إلى البلدية .

و أضاف بالقول: إن المستلزمات الطبية التي وصلت لا تكفي البلدية ، و تم تشكيل لجنة من قبل المجلس البلدي لمجابهة كورونا و هي في انعقاد يومي منذ تسجيل الحالات بسبها .

و تابع بالقول: تم الاعلان عن اغلاق بلدية غات بالكامل ، مع السماح لدخول الوقود وشحنات السلع الأساسية و الأدوية و تنقل المرضى بتصريحات .

و أشار “عيسي” في حديثه إلى أن السيولة لم تصل من قبل مصرف ليبيا المركزي بطرابلس منذ سنة ، أما مركزي البيضاء فقد خصص سيولة للبلدية منذ شهرين ووصلت إلى البنك التجاري الوطني .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية