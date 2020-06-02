البريقة تبحث تعديل الموازنة التقديرية لعام 2020 مع إدارات المناطق الوسطى والشرقية

بحث المسؤلون عن شركة البريقة لتسويق النفط والغاز أمس الاثنين، تعديل الموازنة التقديرية للعام 2020 مع إدارات المنطقة الوسطى والشرقية.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة ببنغازي، تقديم إجراءات التعديل بأقصى سرعة للموازنة وفقاً للظروف الحالية، إضافة إلى التركيز على المشاريع الهامة والأساسية وفي أولوياتها مشاريع الصحة والسلامة والأمن الصناعي والتشغيل والسعات التخزينية.

ومن المتوقع أن تقوم الشركة بتقنين المستهدفات بالموازنة والتركيز على الاحتياجات الضرورية وإعطاء الأولوية للمشاريع المرتبطة بالتلوث وحماية البيئة والصحة والسلامة العامة ومشاريع القدرات التخزينية للشركة ومشاريع تطوير محطات الكهرباء بالمستودعات، إضافة إلى تغطية الالتزامات للمشاريع والبنود الشرائية الهامة التي تحت التنفيذ للانتهاء منها في وقتها المحدد.

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