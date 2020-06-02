مالية الوفاق تكشف لصدى العمل على إعداد جدول مرتبات موحد لكافة موظفي الدولة

كشف مصدر خاص بوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء عن عمل لجنة بوزارة المالية لإعداد جدول موحد للمرتبات لكافة موظفي الدولة .

و أكد المصدر على مراسلة عدة جهات للوزارة بخصوص تخفيض مرتبات بنسبة 20% لأصحاب الجداول الخاصة و تقديمهم التماس بهذا الشأن ، إلا أن الوزارة قد أجلت النظر في ذلك إلى حين إصدار الجدول ، مؤكداً على تنفيذ قرار التخفيض رسمياً على الجميع بدون استثناء .

و كانت عدد من الجهات المعنية قد اشتكت من قرار الرئاسي بتخفيض المرتبات أصحاب الجداول الخاصة بنسبة 20% ، وطالبت بإلغائه وإعادة النظر به .

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