المشنون لـ218: اسباقة يمثل الإدارة الشرعية للخطوط الليبية

جدد رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة في بنغازي عز الدين المشنون مطالبته بعدم التعامل مع اللجنة التسييرية المؤقتة السابقة لشركة الخطوط الجوية الليبية برئاسة عياد العبار في إطار تطبيق قرار إعفاء العبار من مهامه وفقا للقرار 174 “2020” الصادر من مجلس الوزراء في فبراير الماضي.

وأوضح المشنون في تصريح لـ218 اليوم الثلاثاء أن التعامل القانوني يتم وفقاً لما تنص عليه القرارات المعتمدة والسارية والمنبثقة عن الجمعية العمومية والقاضية بتكليف حامد اسباقة بإدارة الشركة.

وكان المشنون قد طالب السلطات المحلية بضرورة إعادة طائرة الخطوط الجوية الليبية “المحتجزة ” في مطار مصراتة عقب قيامها برحلة في نوفمبر الماضي بغرض الصيانة قبل أن يتم احتجازها في المطار.

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