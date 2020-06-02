اقتصاد

المشنون لـ218: اسباقة يمثل الإدارة الشرعية للخطوط الليبية

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدد رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة في بنغازي عز الدين المشنون مطالبته بعدم التعامل مع اللجنة التسييرية المؤقتة السابقة لشركة الخطوط الجوية الليبية برئاسة عياد العبار في إطار تطبيق قرار إعفاء العبار من مهامه وفقا للقرار 174 “2020” الصادر من مجلس الوزراء في فبراير الماضي.

وأوضح المشنون في تصريح لـ218 اليوم الثلاثاء أن التعامل القانوني يتم وفقاً لما تنص عليه القرارات المعتمدة والسارية والمنبثقة عن الجمعية العمومية والقاضية بتكليف حامد اسباقة بإدارة الشركة.

وكان المشنون قد طالب السلطات المحلية بضرورة إعادة طائرة الخطوط الجوية الليبية “المحتجزة ” في مطار مصراتة عقب قيامها برحلة في نوفمبر الماضي بغرض الصيانة قبل أن يتم احتجازها في المطار.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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