بلدي سبها لـ218: سعر الوقود الرسمي بالمحطات 500 درهم

قال مدير مكتب الإعلام في المجلس البلدي لمدينة سبها، السايح أبو دربالة، اليوم الثلاثاء، إن البلدية لم تتسلم أي خطاب بشأن استعدادها إرسال وقود لمستودع المدينة.

وأوضح أبو دربالة، في تصريح خاص لقناة “218”، أن سعر الوقود الرسمي في محطات المدينة 500 درهم أي ما يعادل أكثر من 3 أضعاف السعر الرسمي في باقي محطات البلاد البالغ 150 درهما.

وكشف أن ارتفاع السعر يعود لدفع أصحاب محطات الوقود قيمة تتراوح ما بين 5 و7 آلاف دينار فوق ثمن الشحنة الأصلي عن كل شاحنة مسجلة في جمعية سائقي شاحنات نقل الوقود بالمنطقة الشرقية، والذين كانوا يعملون على إيصال المحروقات قبل وقف تدفقها من المنطقة الشرقية انطلاقا من مستودعات رأس المنقار خلال الفترة الماضية لأسباب عديدة.

وأشار أبو دربالة إلى أن الأمر تأزم مع إغلاق المدينة بسبب انتشار وباء كورونا، داعيا في الوقت ذاته إلى اتخاذ خطوات عملية من شركة البريقة ومؤسسة النفط تضمن وصول المحروقات لسكان الجنوب حيث يباع اللتر في السوق السوداء بسعر يتراوح بين دينارين وثلاثة دنانير.

وأكد أبو دربالة في ختام تصريحه، أن المحروقات كانت تشحن قبل سنوات للمنطقة الجنوبية انطلاقا من مستودعات المنطقة الغربية المنتشرة في الزاوية وطرابلس ومصراتة قبل أن تنقطع نتيجة الخلاف السياسي.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ناشد قبل أيام شركة البريقة لتسويق النفط بضرورة توفير الوقود للمنطقة الجنوبية بعد فترة انقطاع وصلت لـ14 شهرا.

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