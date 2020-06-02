شركة الكهرباء: الشبكة جنوب طرابلس تحتاج إلى إعادة بناء بملايين الدينارات

قال المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء على ساسي، إن الشبكة جنوب طرابلس تحتاج إلى إعادة بناء شبه كاملة بعد الدمار الذي لحق بها نتيجة الحرب الأخيرة والتي ستكلف ملايين الدينارات.

وأوضح ساسي في مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية المختلفة أمس الاثنين، بأن الشركة أعدت مذكرة تتضمن التفاصيل حول الأضرار والأموال والمعدات التي تحتاجها الشبكة لإعادة بنائها من جديد.

من جهته قال المتحدث باسم الشركة محمد التكوري في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء، إن عملية إعادة بناء الشبكة العامة جنوب العاصمة طرابلس تحتاج إلى دعم مالي كبير ومعدات لاطلاق المشروع.

وأضاف التكوري بأن المسؤولين عن الكهرباء وضعوا ميزانية تقديرية حولت في وقت سابق إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، لكن دون الحصول على رد حتى الآن.

وأكد المتحدث باسم الشركة إلى أن محطة القرقني كانت من بين الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها الشركة والتي بلغت 6 مليون دينار، إضافة إلى العديد من الخسائر الأخرى في المنطقة.

إضافة إلى ذلك، أشار المدير التنفيذي إلى أنه ومنذ العام 2011 بلغت تجاوزت خسائر الشركة العامة للكهرباء 2 مليار دينار نتيجة الحروب المستمرة في البلاد.

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