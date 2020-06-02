” معيتيق” : الولايات المتحدة لها دور فعال في إعادة افتتاح الموانئ النفطية

أجرى نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني “أحمد معيتيق” اليوم الثلاثاء اتصالاً هاتفياً مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند “، وذلك للوقوف على أخر المستجدات العسكرية والاقتصادية.

حيث أعرب “معيتيق” خلال اتصاله عن دور الولايات المتحدة الأمريكية الهام لتحقيق الاستقرار في ليبيا، إضافةً للعمل على إعادة افتتاح الحقول النفطية وماترتب عن إغلاقها من ضرر على الميزانية العامة للدولة.

من جهته أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا على ضرورة استمرارها دعم الحوار الاقتصادي لضمان نجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

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