“طوكيو ” تدرس تطور حوض سرت النفطي و لكن المناخ الاستثماري في ليبيا يواجه خطورة

قال موقع “MEI ” الإخباري المهتم بالشؤون النفطية حول العالم ، قيام ممثلي شركة تصدي النفط اليابانية(JAPEX) بزيارة العاصمة طرابلس و الاجتماع بمسؤولين من المؤسسة الوطنية للنفط بالإضافة ” إلى الكونسورتيوم “وهو عبارة عن تجمع اتحادي استثماري قد انتهى لتوه من دراسة حول التطوير في حوض سرت النفطي .

و بحسب الموقع ، جاءت زيارة الوفد الياباني في خضم اضطراب داخلي طويل الأمد في ليبيا و غالبًا ما يتم وصف علاقة اليابان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالعلاقة قوية من حيث الموازنة بين الاعتماد على الطاقة وضرورة الحفاظ على تحالف أمني قوي مع الولايات المتحدة.

وأضاف الموقع من جانبه أن النهج الياباني التقليدي تجاه ليبيا يواجه قيودًا خطيرة في البيئة الفوضوية الحالية للبلاد.

ونتيجة لذلك ، خفت مشاركة طوكيو في ليبيا في السنوات الأخيرة مقارنة بحماس العقود السابقة و أصبحت الأدوات الدبلوماسية التي ساعدت اليابان على بناء علاقات في ليبيا في العقود السابقة أقل فائدة في مواجهة دولة ممزقة وحرب أهلية مستمرة .

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