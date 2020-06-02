“طوكيو ” تدرس تطور حوض سرت النفطي و لكن المناخ الاستثماري في ليبيا يواجه خطورة

قال موقع “MEI ” الإخباري المهتم بالشؤون النفطية حول العالم ، قيام ممثلي شركة تصدي النفط اليابانية(JAPEX) بزيارة العاصمة طرابلس و الاجتماع بمسؤولين من المؤسسة الوطنية للنفط بالإضافة ” إلى الكونسورتيوم “وهو عبارة عن تجمع اتحادي استثماري قد انتهى لتوه من دراسة حول التطوير في حوض سرت النفطي .
و بحسب الموقع ، جاءت زيارة الوفد الياباني في خضم اضطراب داخلي طويل الأمد في ليبيا و غالبًا ما يتم وصف علاقة اليابان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالعلاقة قوية من حيث الموازنة بين الاعتماد على الطاقة وضرورة الحفاظ على تحالف أمني قوي مع الولايات المتحدة.
وأضاف الموقع من جانبه أن النهج الياباني التقليدي تجاه ليبيا يواجه قيودًا خطيرة في البيئة الفوضوية الحالية للبلاد.
ونتيجة لذلك ، خفت مشاركة طوكيو في ليبيا في السنوات الأخيرة مقارنة بحماس العقود السابقة و أصبحت الأدوات الدبلوماسية التي ساعدت اليابان على بناء علاقات في ليبيا في العقود السابقة أقل فائدة في مواجهة دولة ممزقة وحرب أهلية مستمرة .
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